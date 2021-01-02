Хроніка коронавірусу в Україні та світі 2 січня: мутант COVID-19 продовжує атакувати Британію
Коронавірус у світі та Україні вразив понад 84,3 мільйона осіб. Кількість заражень продовжує рости, тільки за минулу добу цей діагноз підтвердили майже в 562 тисяч жителів планети.
Водночас країни продовжує атакувати ще й новий мутант COVID-19. У Великобританії, де першими забили на сполох через його стрімке поширення, вже п'ятий день поспіль фіксують понад 50 тис. випадків інфікування щодня.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні виявлено 1 069 517 заражень COVID-19. Від наслідків хвороби помер 18 731 пацієнт, а 722 615 одужали.
За кількістю випадків інфікування лідерами у світі є США (більш ніж 20,6 млн), Індія (понад 10,3 млн) і Бразилія (більш як 7,7 млн). Україна в цьому рейтингу на 17 місці, за даними Worldometers.
За рік поширення у світі вірус забрав понад 1,8 млн життів, водночас понад 59,5 млн побороли його. Активними хворими залишаються близько 23 млн жителів планети.
Минув майже тиждень відтоді, як у європейських країнах стартувала масова вакцинація населення проти коронавірусної інфекції препаратом від Pfizer & BioNTech. Напередодні Нового року, 31 грудня 2020-го, ВООЗ дала дозвіл на екстрене застосування цієї вакцини.
Головне за 2 січня:
З 23:59 суботи в австралійському регіоні Великий Сідней вводяться нові карантинні обмеження в зв'язку з виявленням семи випадків коронавірусу.
У США кількість інфікованих коронавірусом перетнула позначку у понад 20,6 мільйона. За даними університету Джонса Хопкінса, в цій країні недуга забрала життя майже 348 тисяч осіб. Найбільше летальних випадків на ранок 2 січня виявили у Нью-Йорку – понад 38 тисяч померлих.
Предстоятель Елладської Церкви митрополит Серафим помер від коронавірусу у віці 61 року. Про це повідомляє портал Credo.Press.
Королева Данії Маргрете II у перший день 2021 року вакцинувалася проти COVID-19. Вона отримала першу дозу препарату, а орієнтовно через три тижні потрібно буде вести другу, передає DR із посиланням на Королівський дім.
У Токіо хочуть повернути "надзвичайний стан" через коронавірус. Столична влада звернеться до уряду країни, оскільки кількість нових заражень зростає і 31 грудня досягла піку – 1337 випадків за добу.
Київ вийшов із регіонів-лідерів за кількістю нових випадків COVID-19 за добу. За 1 січня виявили тільки 293 зараження.
"Британський" штам коронавірусу виявили у В'єтнамі. Там заразилася 45-річна жінка, яка прилетіла з Великобританії.
Водночас Туреччина закрила в'їзд із Британії після того, як після мутації вірус було виявлено в 15 осіб.
У більшості регіонів Франції перенесли запроваджену на тлі поширення коронавірусу комендантську годину – вона розпочинатиметься о 18:00, а не з 20-ї, як передбачалося раніше. Про це заявив речник французького уряду Габрієль Атталь, передає Euronews.
В Україні за минулу добу коронавірус діагностували в 5038 осіб, через що на ранок 2 січня загальна кількість заражень досягла 1 069 517. COVID-19 забрав життя ще 51 українця (всього вже 18 731), водночас побороти його змогли 2606 хворих (загалом вилікувалися 722 615).
Кількість захворювань на коронавірус у регіонах України зросла:
м. Київ – 112 649 випадків;
Вінницька область – 22 801 випадок;
Волинська область – 33 312 випадки;
Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
Донецька область – 37 198 випадків;
Житомирська область – 39 982 випадки;
Закарпатська область – 28 407 випадків;
Запорізька область – 54 717 випадків;
Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
Київська область – 60 238 випадків;
Кіровоградська область – 8544 випадки;
Луганська область – 10 923 випадки;
Львівська область – 62 130 випадків;
Миколаївська область – 31 705 випадків;
Одеська область – 71 889 випадків;
Полтавська область – 36 733 випадки;
Рівненська область – 41 503 випадки;
Сумська область – 41 350 випадків;
Тернопільська область – 34 275 випадків;
Харківська область – 70 212 випадки;
Херсонська область – 18 044 випадки;
Хмельницька область – 39 932 випадки;
Черкаська область – 39 481 випадок;
Чернівецька область – 40 357 випадків;
Чернігівська область – 30 353 випадки.
Українці обурилися закупівлею китайської вакцини проти COVID-19 за найвищою ціною.
Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини "Супутник V". Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруські медіа.
У Франції напередодні Нового року було проведено 45 400 поліцейських перевірок та накладено 6650 штрафів за недотримання комендантської години. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ країни, передає BFM TV.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Італія, Франція, Чехія, Польща, Німеччина і Україна.
Минулої доби в світі виявили майже 562 тисячі нових заражень COVID-19, свідчать дані Worldometers і ВООЗ. Найбільше хворих додалося у США – 166 044, Великобританії – 53 285, Росії – 27 039, Бразилії – 24 605 та Італії – 22 211. Україна з 9432 новими випадками в цьому списку посіла 15 місце після Польщі.
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