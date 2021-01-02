Хроніка коронавірусу в Україні та світі 2 січня: мутант COVID-19 продовжує атакувати Британію

Коронавірус у світі та Україні вразив понад 84,3 мільйона осіб. Кількість заражень продовжує рости, тільки за минулу добу цей діагноз підтвердили майже в 562 тисяч жителів планети.

Водночас країни продовжує атакувати ще й новий мутант COVID-19. У Великобританії, де першими забили на сполох через його стрімке поширення, вже п'ятий день поспіль фіксують понад 50 тис. випадків інфікування щодня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні виявлено 1 069 517 заражень COVID-19. Від наслідків хвороби помер 18 731 пацієнт, а 722 615 одужали.

За кількістю випадків інфікування лідерами у світі є США (більш ніж 20,6 млн), Індія (понад 10,3 млн) і Бразилія (більш як 7,7 млн). Україна в цьому рейтингу на 17 місці, за даними Worldometers.

За рік поширення у світі вірус забрав понад 1,8 млн життів, водночас понад 59,5 млн побороли його. Активними хворими залишаються близько 23 млн жителів планети.

Минув майже тиждень відтоді, як у європейських країнах стартувала масова вакцинація населення проти коронавірусної інфекції препаратом від Pfizer & BioNTech. Напередодні Нового року, 31 грудня 2020-го, ВООЗ дала дозвіл на екстрене застосування цієї вакцини.

З 23:59 суботи в австралійському регіоні Великий Сідней вводяться нові карантинні обмеження в зв'язку з виявленням семи випадків коронавірусу.

У США кількість інфікованих коронавірусом перетнула позначку у понад 20,6 мільйона . За даними університету Джонса Хопкінса, в цій країні недуга забрала життя майже 348 тисяч осіб. Найбільше летальних випадків на ранок 2 січня виявили у Нью-Йорку – понад 38 тисяч померлих.

Предстоятель Елладської Церкви митрополит Серафим помер від коронавірусу у віці 61 року . Про це повідомляє портал Credo.Press.

Королева Данії Маргрете II у перший день 2021 року вакцинувалася проти COVID-19. Вона отримала першу дозу препарату, а орієнтовно через три тижні потрібно буде вести другу, передає DR із посиланням на Королівський дім.

У Токіо хочуть повернути "надзвичайний стан" через коронавірус. Столична влада звернеться до уряду країни, оскільки кількість нових заражень зростає і 31 грудня досягла піку – 1337 випадків за добу.

Київ вийшов із регіонів-лідерів за кількістю нових випадків COVID-19 за добу. За 1 січня виявили тільки 293 зараження .

"Британський" штам коронавірусу виявили у В'єтнамі. Там заразилася 45-річна жінка, яка прилетіла з Великобританії.

Водночас Туреччина закрила в'їзд із Британії після того, як після мутації вірус було виявлено в 15 осіб.

У більшості регіонів Франції перенесли запроваджену на тлі поширення коронавірусу комендантську годину – вона розпочинатиметься о 18:00, а не з 20-ї, як передбачалося раніше. Про це заявив речник французького уряду Габрієль Атталь, передає Euronews.

В Україні за минулу добу коронавірус діагностували в 5038 осіб, через що на ранок 2 січня загальна кількість заражень досягла 1 069 517. COVID-19 забрав життя ще 51 українця (всього вже 18 731), водночас побороти його змогли 2606 хворих (загалом вилікувалися 722 615).

Кількість захворювань на коронавірус у регіонах України зросла: