Хроніка коронавірусу на 9 квітня: за добу захворіли понад 700 тисяч осіб

Станом на п'ятницю, 9 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 134,5 млн осіб. За минулий день виявили 737 425 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 108,1 млн.

За добу найбільше нових заражених виявили в Індії – 131 тисяча, Бразилії – 89 тисяч і США – 80 тисяч.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 803 998 заражень, з них 35 962 особи померли від наслідків хвороби, проте 1 383 883 вилікувався.

З п'ятниці, 9 квітня, Запорізька та Хмельницька області переходять в "червону" зону карантину.

У МОЗ сказали, коли українцям почнуть робити щеплення китайською вакциною CoronaVac проти COVID-19.