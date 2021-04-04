Хроніка коронавірусу на 4 квітня: Україна опинилася на 3 місці за новими зараженнями в Європі

Станом на неділю, 4 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 131,4 млн осіб. За минулий день виявили 539 902 нових інфікованих. Всього від хвороби померли майже 2,9 млн пацієнтів. Водночас одужали більш 105,7 млн.

Найбільше нових хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 93 тисячі, США – 66 тисяч і Туреччини – 45 тисяч.

У Європі за минулий день, 3 квітня, найбільшу кількість заражених зафіксували в Польщі – 28 тисяч, Італії – 21 тисяча та Україні – 20 тисяч.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 731 971 зараження, з них 34 075 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 342 536 вилікувалися.

Названо три області України, в яких ще не перевищено рівень COVID-госпіталізацій.

Глава ВР Дмитро Разумков не виключив надзвичайний стан в Україні через COVID-19.

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