Хроніка коронавірусу на 4 квітня: Україна опинилася на 3 місці за новими зараженнями в Європі

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
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Хроніка коронавірусу на 4 квітня: Україна опинилася на 3 місці за новими зараженнями в Європі

Станом на неділю, 4 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 131,4 млн осіб. За минулий день виявили 539 902 нових інфікованих. Всього від хвороби померли майже 2,9 млн пацієнтів. Водночас одужали більш 105,7 млн.

Найбільше нових хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 93 тисячі, США – 66 тисяч і Туреччини – 45 тисяч.

У Європі за минулий день, 3 квітня, найбільшу кількість заражених зафіксували в Польщі – 28 тисяч, Італії – 21 тисяча та Україні – 20 тисяч.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Хроніка коронавірусу на 4 квітня: Україна опинилася на 3 місці за новими зараженнями в Європі
Хроніка коронавірусу на 4 квітня: Україна опинилася на 3 місці за новими зараженнями в Європі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Хроніка коронавірусу на 4 квітня: Україна опинилася на 3 місці за новими зараженнями в Європі
Хроніка коронавірусу на 4 квітня: Україна опинилася на 3 місці за новими зараженнями в Європі
Головне за 4 квітня:

  • Влада Нідерландів прийняли рішення призупинити застосування вакцини компанії AstraZeneca від COVID-19 для всіх категорій населення.

  • Міністерство охорони здоров'я України сертифікувало вироблений на "Запорізькому металургійному комбінаті" кисень як лікарський засіб для медичного застосування.

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

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