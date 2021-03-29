Хроніка коронавірусу на 29 березня: від COVID-19 померли майже 3 млн осіб

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Тест на коронавірус

Станом на понеділок, 29 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 127,7 млн осіб. За минулий день виявили 485 732 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 22 млн осіб, 93 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Всього від хвороби померли понад 2,79 млн пацієнтів. При цьому одужали більше 102 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Індії – 68 тис., США – 44 тис. та Індії – 44 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • в Україні з початку пандемії виявлено 1 644 063 зараження, з них 31 954 людини померли від наслідків хвороби, проте 1 300 625 вилікувалися.

  • Десять областей України залишаються в найгіршій, "червоної" карантинній зоні. Індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 опублікував МОЗ.

  • Ольга Голубовська, провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України розповіла про ситуацію з коронавірусом в Україні. За її словами, ніколи ще в країні не вмирало таку кількість людей за короткий проміжок часу.

Головне за 29 березня:

  • Сертифікат здоров'я з інформацією про вакцинацію від COVID-19, єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського Союзу, буде введений з 15 червня 2021 року, повідомив єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон.

  • Україна може укласти договір на поставку вакцини від коронавірусу американського виробника, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він не уточнив, про який саме препарат йдеться.

  • До Кишинева 27 березня прибула з Румунії ще одна партія вакцини проти коронавірусу – 50,4 тисячі доз препарату AstraZeneca. Про це президент Молдови Майя Санду повідомила на своїй сторінці вFacebook.

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