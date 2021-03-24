Хроніка коронавірусу на 24 березня: за добу COVID-19 заразилися майже 500 тисяч осіб

Карина Бондаренко Світ 05:30, 24.03.2021 Оновлено: 12:37, 24.03.2021

Станом на середу, 24 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 124,7 млн осіб. За минулий день виявили 486 240 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,2 млн осіб, 91,3 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Усього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали понад 100,8 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 84 тис., США – 58 тис. та Індії – 47 тис.

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Пандемія коронавірусу у світі.
Worldometers
Захворюваність на коронавірус у країнах світу.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 24 березня:

  • Європейська комісія має намір заборонити вивезення в треті країни доз вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca, які виробляються на території Євросоюзу.

  • МОЗ 24 березня оновило розподіл регіонів України на рівні епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Так, в найлегшій "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонщина.

  • В Україні побитий рекорд смертності від коронавірусу з початку пандемії.

    У Києві зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19.

  • Станом на ранок середи, 24 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 579 906 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 174виявлені за минулу добу. Госпіталізували 5438 пацієнтів.

  • Четверо із п'ятьох осіб у Великобританії, які в грудні 2020 року вагалися, чи погоджуватимуться вакцинуватися проти коронавірусу, до лютого змінили свою думку.

  • Україна піднялася на 8 місце у світі за розповсюдженням COVID-19.

  • У МОЗ надали свіжі дані щодо вакцинації від COVID-19 в Україні. Минулої доби найбільше щеплень зробили в декількох "червоних" регіонах.

  • В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що підприємцям і їхнім співробітникам, які не зможуть працювати через карантинні обмеження, передбачено допомогу від держави в розмірі 8 тисяч гривень.

  • Риновірус, який спричинює застуду, "сильніший" за коронавірус і заважає SARS-CoV-2 розмножуватися в клітинах слизової оболонки дихальних шляхів, вважають учені.

  • В Італії за добу зареєстровано рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу – 551. Таких показників у країні не було із січня, пише La Repubblica.

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