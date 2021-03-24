Хроніка коронавірусу на 24 березня: за добу COVID-19 заразилися майже 500 тисяч осіб

Станом на середу, 24 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 124,7 млн осіб. За минулий день виявили 486 240 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,2 млн осіб, 91,3 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Усього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали понад 100,8 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 84 тис., США – 58 тис. та Індії – 47 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Пандемія коронавірусу у світі. Worldometers

Захворюваність на коронавірус у країнах світу. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 565 732 зараження, з них 30 431 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 268 886 вилікувалися.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 22 березня, українцям у "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту на вулиці.

В Україні змінили правила перетину кордону для іноземців. Тепер у них вимагатимуть довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, незалежно від того, із країни з яким рівнем поширення коронавірусу вони будуть прибувати.

Головне за 24 березня: