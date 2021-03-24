Хроніка коронавірусу на 24 березня: за добу COVID-19 заразилися майже 500 тисяч осіб
Станом на середу, 24 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 124,7 млн осіб. За минулий день виявили 486 240 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,2 млн осіб, 91,3 тисячі з них перебувають у критичному стані.
Усього від хвороби померли понад 2,7 млн пацієнтів. Водночас одужали понад 100,8 млн. Найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували в Бразилії – 84 тис., США – 58 тис. та Індії – 47 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні з початку пандемії виявлено 1 565 732 зараження, з них 30 431 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 268 886 вилікувалися.
Згідно з постановою Кабінету міністрів від 22 березня, українцям у "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту на вулиці.
В Україні змінили правила перетину кордону для іноземців. Тепер у них вимагатимуть довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, незалежно від того, із країни з яким рівнем поширення коронавірусу вони будуть прибувати.
Європейська комісія має намір заборонити вивезення в треті країни доз вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca, які виробляються на території Євросоюзу.
МОЗ 24 березня оновило розподіл регіонів України на рівні епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Так, в найлегшій "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонщина.
В Україні побитий рекорд смертності від коронавірусу з початку пандемії.
У Києві зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19.
Станом на ранок середи, 24 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 579 906 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 174 – виявлені за минулу добу. Госпіталізували 5438 пацієнтів.
Четверо із п'ятьох осіб у Великобританії, які в грудні 2020 року вагалися, чи погоджуватимуться вакцинуватися проти коронавірусу, до лютого змінили свою думку.
Україна піднялася на 8 місце у світі за розповсюдженням COVID-19.
У МОЗ надали свіжі дані щодо вакцинації від COVID-19 в Україні. Минулої доби найбільше щеплень зробили в декількох "червоних" регіонах.
В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що підприємцям і їхнім співробітникам, які не зможуть працювати через карантинні обмеження, передбачено допомогу від держави в розмірі 8 тисяч гривень.
Риновірус, який спричинює застуду, "сильніший" за коронавірус і заважає SARS-CoV-2 розмножуватися в клітинах слизової оболонки дихальних шляхів, вважають учені.
В Італії за добу зареєстровано рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу – 551. Таких показників у країні не було із січня, пише La Repubblica.