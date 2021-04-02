Хроніка коронавірусу на 2 квітня: Бразилія стала епіцентром пандемії COVID-19

Станом на п'ятницю, 2 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 130,1 млн осіб. За минулий день виявили 686 498 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. При цьому одужали понад104,8 млн.

Найбільше нових хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Бразилії – 89 тис., яка стала епіцентром коронавірусу в світі. Ряд штатів в країні перебуває в скрутному становищі, а лікарні переповнені, пише Reuters.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 691 737 випадків коронавірусної інфекції. Від COVID-19 в країні померли вже 33 246 осіб, а 1 323 083 пацієнта повністю перемогли хворобу.

В Україні циркулюють два нові штами: "британський" – по всій території, а "південноафриканський" виявили в двох областях.

У Києві можуть ввести ще більш жорсткий локдаун – з забороною на переміщення вулицями в комендантську годину після 22:00.

У Миколаєві з 3 квітня вирішили посилити карантин, зокрема – громадський транспорт буде працювати тільки за спецперепустками в години пік (з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00). У місті встановили і інші нові правила.

У парламенті Франції підтримали обмежувальні заходи по боротьбі з коронавірусом, які запропонував президент країни Еммануель Макрон. При цьому опозиція бойкотувала голосування, назвавши його "маскарадом".