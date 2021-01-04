ФБР створить підрозділ для боротьби з корупцією в країнах колишнього СРСР

Федеральне бюро розслідувань США розширило кількість підрозділів, які розслідуватиvenm корупцію і відмивання грошей, одне з них займеться, зокрема, і країнами пострадянського простору.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal. З 2021 року почнуть функціонувати ще три нових підрозділи ФБР у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

Одне з них буде орієнтоване на боротьбу з міжнародними схемами відмивання грошей і порушеннями антикорупційного законодавства в Східній Європі, країнах Балтії і на пострадянському просторі.

Видання нагадало, що в 2019 році в Маямі ФБР відкрило офіс, спрямований на роботу з країнами Латинської Америки.

Його співробітники допомагають боротися з хабарництвом за кордоном шляхом застосування американського Закону щодо боротьби з корупцією за кордоном (FCPA), а також із розкраданням державних коштів, застосовуючи американські правила щодо боротьби з відмиванням грошей.

Команда Маямі працювала щонайменше над п'ятьма справами, деякі з яких викликали великий резонанс у 2020 році.

"ФБР брало участь у цих розслідуваннях протягом багатьох років, і, схоже, воно відіграє більш широку і цілеспрямовану роль із найкращими ресурсами, особливо в питаннях FCPA", – сказав Маттесон Елліс, адвокат, що спеціалізується на дотриманні міжнародних норм у сфері боротьби з корупцією та правозастосування в Miller&Chevalier Chartered.

Закон FCPA забороняє фізичним та юридичним особам США дарувати або пропонувати будь-що цінне іноземним державним посадовим особам для отримання переваг у веденні бізнесу.

За словами Леслі Бекшіс, начальниці відділу міжнародної корупції ФБР, підрозділ у Маямі створили через велику кількість навантаження на агентів.

"Ми бачили активи, придбані з використанням незаконних доходів. Ми просто спостерігали багато поганої активності. І завжди доводилося їхати до Маямі для проведення розслідувань", – уточнила вона.

За словами Бекшіс, підрозділ ФБР із боротьби з міжнародною корупцією зараз налічує 51 співробітника, зокрема спеціальних агентів, офіцерів розвідки, аналітиків і бухгалтерів-криміналістів. У 2010 році в місцевому відділенні у Вашингтоні було всього 13 агентів і один аналітик.

За словами голови відділення в Маямі Ріка Сімпсона, підрозділ із боротьби з міжнародною корупцією тісно співпрацює з іноземними урядами і прокурорами, часто проводячи паралельні розслідування. У Латинській Америці в агентів є міцні партнерські стосунки з правоохоронними органами Бразилії, Колумбії й Еквадору.

Завдяки новим підрозділам ФБР порушує більше проваджень. Бюро займається розслідуванням випадків, пов'язаних із FCPA, і працює пліч-о-пліч із прокурорами Міністерства юстиції США у справах від початку до кінця, зокрема регулярно відправляючи агентів на зустрічі з компаніями та їхніми юристами.

Роль ФБР у забезпеченні дотримання вимог FCPA, зокрема виявлення та розслідування потенційних порушень, була проаналізована в листопадовому звіті міжнародного наглядового органу з боротьби з хабарництвом, який високо оцінив незмінне лідерство США в боротьбі з транснаціональною корупцією.

У звіті Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях підрозділи Організації економічної співпраці й розвитку високо оцінили здатність цього підрозділу виявляти справи FCPA в межах інших розслідувань.

Зокрема, йдеться про справи щодо повернення активів і розслідування на основі повідомлень про корупцію за кордоном, які надходять від юридичних аташе ФБР у 75 країнах світу.

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