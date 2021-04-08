ЄСПЛ визнав законною обов'язкову вакцинацію дітей і покарання батьків за відмову

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер, 8 квітня, ухвалив рішення про те, що обов'язкова вакцинація дітей не порушує Європейську конвенцію з прав людини. Нагадаємо, позов подали батьки з Чехії, які виступали проти обов'язкових щеплень, що захищають від дев'яти хвороб.

Велика палата підтримала рішення 16 голосами проти одного. Про це повідомили в Twitter Офісу Ради Європи в Брюсселі, також документ був опублікований на офіційному сайті ЄСПЛ.

Так, суд визнав законним також покарання батьків, які відмовилися вакцинувати своїх дітей без поважної причини – їм загрожує штраф. Приводом відмовитися від щеплення можуть бути тільки медичні протипоказання. У всіх інших випадках нещеплених дітей також не пустять у дитячі сади.

В ЄСПЛ зазначають, що недопуск дітей до закладів освіти – це не каральний захід, а метод захисту, завдяки якому місцева влада піклується про громадське здоров'я. У суді дійшли висновку, що обов'язкова вакцинація може бути необхідною в демократичному суспільстві.

Як підсумок, одного із заявників уже оштрафували за те, що він відмовився вакцинувати двох своїх дітей. Усім іншим заявникам було відмовлено в прийомі в дитячий сад з тієї самої причини.

Скриншот. Офіс Ради Європи в Брюсселі в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, касаційний цивільний суд ухвалив рішення про те, що відсторонення від занять у школі дитини, не щепленої за віком, є законним і гарантує безпеку для всіх учнів.