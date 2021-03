В ЄС назвали Росію небезпечним сусідом, якого потрібно стримувати

Росія є небезпечним сусідом Європейського Союзу та перетворюється на тоталітарну країну, яку потрібно "відштовхувати назад", коли вона порушує міжнародне право.

Відповідну заяву в середу, 24 березня, зробив високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Його слова передає "Укрінформ". Як відомо, темою зустрічі стали відносини з Москвою.

"Росія дрейфує геть від європейських цінностей. Вона все більше перетворюється на тоталітарну країну: справа Олексія Навального, кібернетичні атаки, дезінформація, невиконання Мінських угод. Європейський Союз повинен на це реагувати", – сказав Боррель.

Він вказав на те, що проти високопоставлених офіційних осіб РФ Євросоюзом було введено санкції, і ЄС повинен "продовжувати роботу в межах п'яти керівних принципів для забезпечення єдності європейців і наших партнерів у НАТО".

Водночас, як сказав політик, Європейський Союз має шукати канали для комунікації з РФ.

"Росія є нашим сусідом, небезпечним сусідом, але ми повинні розділяти з ними деякі питання, в яких є спільний інтерес, у таких як ядерна угода з Іраном [СВПД] або кліматичні зміни. Але, перш за все, ми повинні стримувати Росію, відштовхувати її назад, коли вона порушує міжнародне право, і дуже важливо робити це в межах нашого партнерства з НАТО", – додав представник ЄС.

