Російська преса, з тією чи іншою інтенсивністю, генерує гній та отруту з приводу заяви президента Ердогана щодо позиції Туреччини відносно воєнного протистояння РФ та України. Більш упороті ЗМІ знову пропонують страчувати турецькі помідори, ну а решта – просто викладають цю позицію при перерахуванні заяв інших лідерів держав.

Далі текст мовою оригіналу.

Так уже известно о том, то канцлер ФРГ Меркель и даже президент Франции Макрон лично сообщили Путину о том, что не станут поддерживать Путина в случае возобновления боевых действий и что это вынудит их присоединиться к действиям против РФ. А тем временем в ЕС уже появились требования усилить на Москву санкционное давление уже только за переброску войск к границе Украины.

Тем не менее, позиция Эрдогана более важна хотя бы потому, что он уже продемонстрировал свою решимость отвечать силой на силу, что весь мир видел в Сирии, Ливии, а потом и в Азербайджане. То есть, "озабоченность" Турции имеет совсем другой вес, чем "озабоченность" той же Германии, а уж тем более – Франции. Плюс к тому, турецкая пресса, комментируя телефонный разговор Эрдогана и Путина, который состоялся позавчера, отметила, что одной из основных тем была повышенная военная активность РФ у границ Украины. То есть, заявление турецкой стороны, сделанное на следующий день уже не было неожиданностью для Путина, поскольку он все это услышал от Эрдогана накануне, лично. Ну а для прессы, по версии российских СМИ, было сказано следующее:

"Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма… Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран Украины и Турции). Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран… Было решено выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности, ее намерению получить план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем".

Ряд российских информационных источников пошли дальше и говорят о том, что Эрдоган предупредил Путина о том, что поддержит Украину с моря, если РФ попытается что-то сделать с этого направления. Понятно, что такие вещи на публику не говорятся и насколько это действительно было так – сложно судить. Тем не менее, уже того, что было сказано для прессы, вполне достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы.

Случись такие заявления пару лет назад, Москва бы их наверняка проигнорировала, но после того, как турецкие войска ввалили россиянам и их разным холуям сначала в Сирии, а потом и в Ливии, а при поддержке Турции, азербайджанские войска почти разгромили армянскую армию, прислушиваться к словам Эрдогана приходится всем и в том числе – Путину.

Оно и понятно, у крымских татар не было проблем с Украиной, а у Украины не было проблем с крымскими татарами, даже наоборот. А вот с РФ проблемы возникли у всех нас и их решение лежит в одной плоскости. Турция тоже имеет свои планы относительно народов, живущих сейчас в составе недоимперии. И в общем, интересы Украины и Турции, в плане ликвидации лепрозория – совпадают, и похоже на то, что пришло время эти планы приводить в действие. Тем более, что Москва сама дает повод.