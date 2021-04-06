До Польщі привезли майже 900 тисяч доз вакцини Pfizer

5 квітня в Польщу надійшла партія у 870 тисяч доз вакцини Pfizer, які розподілять по пунктах вакцинації в країні.

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на президента Урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхала Кучмеровського. Крім того, 11 квітня полякам доставлять партію вакцин AstraZeneka.

Відзначається, що відповідно до плану в квітні Польща додатково отримає нові партії вакцин Pfizer, AstraZeneka, Moderna і Johnson & Johnson.

Додамо, що згідно з урядовим звітом, нині в Польщі доставлено 8 078 060 доз вакцин, а в центри вакцинації – 7 186 140 доз.

Імунізація в Польщі почалася 27 грудня 2020 року. Поки щеплення роблять препаратами Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Наразі в Польщі 4 585 575 осіб отримали першу дозу, а 2 073 334 особи отримали другу дозу. Всього було проведено 6 658 909 щеплень.

Нагадаємо, глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що незабаром в Україні повинні почати поставляти вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer.

Крім того, Україна отримає ще одну велику партію вакцини Pfizer протягом 2021 року. Її кількості вистачить для всіх вразливих категорій українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща з 30 березня змінила правила в'їзду в країну в зв'язку з поширенням коронавірусу. Особливо суворими умовами перетину кордону стали для людей, які в'їжджають до Польщі з країн не Шенгенської зони, зокрема з України.