Українці в Ізраїлі отримали безкоштовні щеплення від COVID-19

Ексзаступник міністра юстиції Сергій Петухов обурився, що в Україні щеплення від COVID-19 ще не доступні, коли в цей же час в Ізраїлі вакцинація йде повним ходом.

На своїй сторінці у Facebook Петухов повідомив, що 5 січня його мама, яка проживає в Ізраїлі, прищепилася проти коронавірусу вакциною Pfizer безкоштовно.

"Тому що держава, де вона перебуває, піклується про своїх людей", – написав він. Так, щодня в Ізраїлі роблять понад 150 000 вакцинацій.

"Там третій жорсткий локдаун, але є надія, що через кілька тижнів, коли населення зробить другу обов'язкову вакцинацію, життя повернеться до звичного русла", – зазначив колишній заступник міністра.

Він додав, що в Україні поки щеплень нікому не роблять. "Бо вакцину вчасно не закупили. Бо ніде зберігати. Тут немає як розвозити. Бо нікому вакцинувати", – написав Петухов.

Він закликав громадян дбає про своє здоров'я, "тому що державі на вас наплювати".

Додамо, українці, які проживають в Ізраїлі, діляться фотографіями з клінік, де їм робили щеплення. Наразі в країні прищеплюють медиків, а також осіб, старших від 60 років.

Карта поширення коронавірусу світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль вийшов вперед у глобальній гонці вакцинації населення проти коронавірусу. Щеплення отримали вже близько 12 відсотків населення країни. Для порівняння, в США – близько одного відсотка.