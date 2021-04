CNN: Росія нарощує присутність в Арктиці і випробовує 'суперзброю'. Фото та відео

Росія в нарощує кількість своїх військових баз і випробовує в Арктиці "суперзброю" – робота-торпеду з ядерним реактором.

Про це пише CNN. Видання уточнює, що "Посейдон 2M39" призначений для знищення прибережної інфраструктури і міст (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами експертів з озброєння, робот-торпеда є цілком реальним і вже може бути на озброєнні армії РФ.

Також супутникові знімки свідчать, що Кремль значно збільшив уздовж свого північного узбережжя кількість військових баз, де розміщуються літаки МіГ-31БМ та нові радіолокаційні системи.

Джерела видання відзначили, що такі дії мають значення для США і їхніх союзників, оскільки вона створює можливість "проеціювати силу до Північної Атлантики".

Також американці побоюються, що таким чином Кремль хоче взяти під контроль Арктику.

"Росія модернізує аеродроми радянських часів і радарні установки, будує нові порти і пошуково-рятувальні центри, а також нарощує свій флот, що складається з атомних і традиційних криголамів", – сказав представник Пентагону Томас Кемпбелл.

Satellite images show Russia is amassing unprecedented military might in the Arctic, readying "super weapons" tests and securing a key shipping route. @npwcnn reports. https://t.co/kFu31FSRlS pic.twitter.com/6PVVmhgWbE