CNN: Росія нарощує присутність в Арктиці і випробовує "суперзброю". Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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CNN: Росія нарощує присутність в Арктиці і випробовує 'суперзброю'. Фото та відео

Росія в нарощує кількість своїх військових баз і випробовує в Арктиці "суперзброю" – робота-торпеду з ядерним реактором.

Про це пише CNN. Видання уточнює, що "Посейдон 2M39" призначений для знищення прибережної інфраструктури і міст (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розташування баз РФ в 2015 році.

За словами експертів з озброєння, робот-торпеда є цілком реальним і вже може бути на озброєнні армії РФ.

Розташування баз РФ після 2020 року.

Також супутникові знімки свідчать, що Кремль значно збільшив уздовж свого північного узбережжя кількість військових баз, де розміщуються літаки МіГ-31БМ та нові радіолокаційні системи.

Супутникові знімки в 2014 році.
Супутникові знімки після 2020 року.

Джерела видання відзначили, що такі дії мають значення для США і їхніх союзників, оскільки вона створює можливість "проеціювати силу до Північної Атлантики".

Також американці побоюються, що таким чином Кремль хоче взяти під контроль Арктику.

Стратегічні позиції РФ кілька десятків років тому.
Стратегічні позиції РФ зараз.

"Росія модернізує аеродроми радянських часів і радарні установки, будує нові порти і пошуково-рятувальні центри, а також нарощує свій флот, що складається з атомних і традиційних криголамів", – сказав представник Пентагону Томас Кемпбелл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командування сил армії США в Європі підвищило рівень готовності з можливої кризи до потенційно неминучої кризи у відповідь на стягування додаткових військ Росії на кордон з Україною.

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