Через пандемію COVID-19 світ повернувся до жорсткого карантину: де і які обмеження ввели

Країни світу повертаються до жорсткого карантину через поширення коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє Euronews, відтепер у більшості регіонів Франції комендантська година розпочинатиметься з 18:00, а не з 20:00. Вона діятиме в 15 регіонах, серед яких Ніцца та Реймс.

У великих містах, таких як Париж, Марсель та Ліон, комендантська година триватиме, як і раніше, з 20:00 до 06:00. Через тиждень список регіонів переглянуть.

Зі свого боку Греція також посилила карантин і продовжила його до 11 січня. У країні скасовуються всі послаблення в обмеженнях, оголошені незадовго до Нового року.

Так, закриваються перукарні, манікюрні салони, книжкові магазини, комендантська година збільшиться на годину – з 21:00 до 05:00.

Уряд Греції поставив мету – домогтися до 11 січня "найкращої епідеміологічної ситуації", оскільки цього дня відновлюється навчання в школах.

У кінці другого тижня січня буде проведено оцінку епідеміологічної ситуації в країні, на основі якої будуть зроблені оголошення щодо роботи інших секторів соціальної та економічної діяльності.

Для багатьох учнів середніх шкіл в Англії початок нового семестру буде відкладено на два тижні. Школи в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії також відкриються пізніше, ніж зазвичай.

Затримка призначена для того, щоб дати школам час для проведення масового тестування персоналу.

Очікується, що очні заняття для більшості учнів почнуться з 11 січня, а повне повернення до навчання – з 18 січня.

У столиці Японії Токіо хочуть повернути режим надзвичайного стану через коронавірус. Столична влада звернеться до уряду країни з цього приводу.

Кількість нових заражень в Японії зростає і 31 грудня досягла піку – 1337 випадків за добу.

У регіоні Австралії Великий Сідней також вводяться нові карантинні обмеження.

Там стане обов'язковим носіння маски в розважальних закладах, церквах, громадському транспорті, торговельних центрах, ігрових зонах, перукарнях і салонах краси. Крім того, будуть закриті нічні клуби.

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