Через аномальне тепло жителі Лондона і Праги масово вийшли в парки, забувши про карантин. Фото і відео

У вівторок, 30 березня, аномальне для березня тепло викликало стовпотворіння в парках Лондона, Праги, а також інших міст, незважаючи на все ще діючі в європейських країнах карантинні обмеження.

Як пише Daily Mail, у Лондоні стовпчик термометра піднявся до 24,5 градусів. Востаннє температура в столиці Великобританії в березні перевищувала 23 градуси в 2012 році, а 24 градуси – в 1968 році, коли був встановлений історичний рекорд (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тепла погода в Англії збіглася зі скасуванням рекомендації не залишати без потреби свої домівки на останньому етапі дорожньої карти виходу з ізоляції. Проте, люди як і раніше повинні збиратися на відкритому повітрі групами не більше шести осіб або двох сімей.

Однак жителі "окупували" пляжі, парки і набережні в Лідсі, Ноттінгемі, Бірмінгемі і Лондоні. Такої кількості людей там не буває навіть влітку.

Вид з повітря на Прімроуз-Хілл на півночі Лондона dailymail.co.uk

Так, в місті Брайтон на південному узбережжі Англії відвідувачі пляжу влаштували імпровізовану вечірку з вогнеметами, на якій зібралися величезні натовпи глядачів.

На пляжі в Брайтоні влаштували імпровізовану вечірку з вогнеметами dailymail.co.uk

Подивитися на шоу зібралися величезні натовпи глядачів dailymail.co.uk

Святкування тривало до пізнього вечора dailymail.co.uk

Одним з найбільш завантажених місць в Англії був Вудхаус-Мур в районі Гайд-парку в Лідсі, недалеко від головного студентського центру міста, куди стікалися сотні людей.

Місцева поліція спустилася в парк, забитий "шукачами сонця", після повідомлень про нанесення ножових поранень. Але після обшуку за участю офіцерів і вертольота не було виявлено жодного пораненого.

Сотні людей зібралися в Вудхаус-Мур у Лідсі dailymail.co.uk

Як пише в Facebook блогер Рустем Адагамов, багато людей зібралося Ріегрових садах у Празі, сівши "буквально під кожним кущем".

"На вулицях і в транспорті всі в респіраторах, звичайно, а в парку розслабилися, вишикувалися в чергу за пивом, захлопали пляшковими пробками, задзвеніли склянками і дівочим сміхом, розцвіли посмішками і спідничками вище колін", – описав ситуацію він.

Багато людей зібралося в Ріегрових садах у Празі Facebook Рустема Адагамова

Відпочивальники сіли "буквально під кожним кущем" Facebook Рустема Адагамова

Люди були без масок Facebook Рустема Адагамова

На вулицях і в транспорті Праги всі перебувають у респіраторах Facebook Рустема Адагамова

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чехії виявили нову мутацію коронавірусу, яку раніше не знаходили у пацієнтів з COVID-19. Це мутація так званого білка Spike.