Британський коронавірус-мутант був у Німеччині ще в листопаді

Карина Бондаренко Світ 09:41, 29.12.2020 Оновлено: 10:21, 29.12.2020

Учені в Німеччині з'ясували, що британський коронавірус-мутант був у країні ще в листопаді 2020 року.

Новий штам B1.1.7 виявили у зразках літнього пацієнта в Нижній Саксонії. Чоловік помер від захворювання, повідомляє Welt.

У міністерстві охорони здоров'я Німеччини підкреслили, що Ганноверська медична школа змогла ретроспективно визначити вірусний варіант в аналізах чоловіка.

За даними відомства, дочка пацієнта була в Англії у середині листопада і, ймовірно, там заразилася. Однак дочка і дружина загиблого одужали. Згідно з висновком департаменту охорони здоров'я регіону, пов'язаних із цими випадками нових заражень не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Британії заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% заразнішим. "Мутант" B.1.1.7 здатний поставити розроблення вакцини проти COVID-19 під загрозу.

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