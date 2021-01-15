Боснія поставила Україні ультиматум через скандальну ікону: МЗС відповіло

У Боснії й Герцеговини пообіцяли повернути Україні подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову позолочену ікону XVIII століття, якщо вона доведе, що шукала реліквію.

З такою заявою виступив глава Президії Боснії Мілорад Додік, передає n1info.com. В українському МЗС відповіли, що Україна не сприймає мову ультиматумів й жодних умов не може бути мови.

Зазначається, що глава Боснії згадав про скандальну ікону в контексті необхідності судової реформи в країні. За його словами, люди будуть раді, якщо "деякі посадові особи Республіки Сербської отримають декілька років тюремного ув'язнення".

"Приклад тому – ікона, про яку постійно говорять, хоча Україна її не шукає. Є заява Агентства з координації поліцейських органів Боснії, яке відповідає за співпрацю з Інтерполом, про те, що Інтерпол не володіє даними про пошуки ікони", – сказав Додік.

Він запевнив, що не отримав від України відповіді про пошуки ікони, але якщо вона доведе, що шукала реліквію до того дня, коли він зустрічався з міністром Лавровим, то "погодиться передати її".

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі "РБК-Україна" підкреслив, що приналежність старовинної ікони до нашої держави є незаперечним фактом, а Офіс генпрокурора вже зареєстрував кримінальне провадження через незаконне вивезення реліквії.

"Ми очікуємо, що боснійська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надасть сприяння в рамках кримінального розслідування та експертизи, і і її якнайшвидшому поверненні до України", – сказав Ніколенко.

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