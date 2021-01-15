Боснія поставила Україні ультиматум через скандальну ікону: МЗС відповіло

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
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Боснія поставила Україні ультиматум через скандальну ікону: МЗС відповіло

У Боснії й Герцеговини пообіцяли повернути Україні подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову позолочену ікону XVIII століття, якщо вона доведе, що шукала реліквію.

З такою заявою виступив глава Президії Боснії Мілорад Додік, передає n1info.com. В українському МЗС відповіли, що Україна не сприймає мову ультиматумів й жодних умов не може бути мови.

Зазначається, що глава Боснії згадав про скандальну ікону в контексті необхідності судової реформи в країні. За його словами, люди будуть раді, якщо "деякі посадові особи Республіки Сербської отримають декілька років тюремного ув'язнення".

"Приклад тому – ікона, про яку постійно говорять, хоча Україна її не шукає. Є заява Агентства з координації поліцейських органів Боснії, яке відповідає за співпрацю з Інтерполом, про те, що Інтерпол не володіє даними про пошуки ікони", – сказав Додік.

На подарованій Лаврову іконі, ймовірно, зображений Миколай Чудотворець, а на зворотному боці образу є відбиток: "УРСР. Народний комітет освіти. Укрнаука. Одеська крайова комісія"

Він запевнив, що не отримав від України відповіді про пошуки ікони, але якщо вона доведе, що шукала реліквію до того дня, коли він зустрічався з міністром Лавровим, то "погодиться передати її".

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі "РБК-Україна" підкреслив, що приналежність старовинної ікони до нашої держави є незаперечним фактом, а Офіс генпрокурора вже зареєстрував кримінальне провадження через незаконне вивезення реліквії.

"Ми очікуємо, що боснійська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, а надасть сприяння в рамках кримінального розслідування та експертизи, і і її якнайшвидшому поверненні до України", – сказав Ніколенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Боснія і ГерцеговинаМіністерство закордонних справ УкраїнирелігіяСергій Лавров