Білоруси спробували вийти на перший масовий протест 2021 року: затримано 100 осіб. Фото та відео

У Білорусі 27 березня опозиція спробувала провести протест, який мав стати першою масовою акцією, однак силовики з самого ранку стягнули спецтехніку і почали затримання.

За останніми даними, в Мінську схопили близько 100 осіб, серед яких є також журналісти, пише "Медуза" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Затримання в Білорусі.

Зокрема, затримання проводилися в районі станції метро "Пушкінська", Академії наук і площі Бангалор, які були визначені точками збору протестувальників. Також "під руку" силовикам траплялися і прості перехожі.

Силовики в Мінську 27 березня.

У центрі міста помітили спецтехніку: водомети, автозаки.

Силовики в центрі Мінська.

Акцію анонсували після того, як на День волі, який відзначали в Білорусі 25 березня, в країні затримали 250 осіб.

Спецтехніка силовиків в Мінську.

Спецтехніка силовиків в Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня США ввели санкції щодо 43 білоруських посадових осіб, причетних до жорстокого розгону протестуючих і порушення їх свобод.

Нагадаємо, що наприкінці вересня відбулася "інавгурація" Олександра Лукашенка після виборів президента, які були визнані світовою спільнотою сфальсифікованими.

Пізніше США, Канада, Україна і низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" є нелегітимною.

У підсумку більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.