Избранный президент США Джо Байден, находясь в своем родном Уилмингтоне, штат Делавэр, выступил с речью, посвященной борьбе с эпидемией COVID-19. Сейчас уже понятно, что в своих редких речах Байден избегает прямой критики действующей администрации, а кроме того, для своих заявлений он совсем не использует ни Твиттер, ни Тик-Ток и вообще, он не упарывается социальными сетями. А еще, он не замечен за игрой в гольф и потому у него найдется время для управления страной и нормального общения со всеми, в том числе, и с прессой.

Но суть его речи таки свелась к пусть и косвенной, но все же – критике того, что делает его предшественник, в этом плане. Вернее того, что он не делает. Байден, как и за несколько часов до него – доктор Фаучи, предупредил американцев о том, что следует ожидать всплеска заболеваемости и смертности, до момента вступления Байдена на пост президента США.

Это обусловлено тем, что население страны не вняло призывам специалистов от путешествий в рождественские каникулы и авиаперевозчики зафиксировали рекордное количество пассажиров, летавших в эти дни. Национальная транспортная администрация говорит об 1,3 миллиона пассажиров только в воскресенье. А кроме того, в штате Колорадо зафиксирована циркуляция новой разновидности вируса, ранее обнаруженной в Англии.

Со слов Байдена, до 20 января следует ожидать смертности на уровне 400+ тыс случаев (на этот момент – почти 347 тыс). Если этот прогноз окажется верным, то Трамп уйдет из Белого дома имея количество жертв от COVID-19 равное количеству убитых американских военнослужащих, за все четыре года Второй Мировой войны и на всех ее фронтах. По сути, мудрое правление Трампа уже сейчас выглядит так, что Штаты участвуют в какой-то огромной войне, теряя ежедневно до 2 тыс человек. А прямо Байден сказал следующее:

"Нам нужно быть честными. Следующие несколько недель и месяцев будут очень тяжелыми, будет очень трудный период для нашей страны, возможно, он будет самым трудным во время всей этой пандемии. Я знаю, что это тяжело слышать, но это правда.

Мы справимся с этим. Приближаются более светлые дни, но для этого потребуется вся твердость и решимость, которые у нас есть как у американцев. Это займет время. Мы можем не увидеть улучшений до марта, так как потребуется время, чтобы наш план реагирования на COVID начал приводить к заметному прогрессу".

Вот это – речь президента, а не престарелого фигляра и клоуна. Откровенно говоря, мы уже отвыкли слышать из Вашингтона речи в подобной тональности. Популистские и бестолковые речевки стали утомительным и бестолковым "белым шумом", который не имеет никаких положительных последствий. Здесь же – горькая правда и призыв к мобилизации для борьбы с этой катастрофой.

Таким образом, для существенного перелома ситуации Байден намерен применить закон о военной положении, чтобы нарастить выпуск вакцины до 1 миллиона доз в день и применить возможности вооруженных сил для доставки ее по всем США, чтобы за первые 100 дней новой администрации иметь возможность вакцинировать около 100 миллионов американцев.

Согласимся, это – совсем не то, что рассказывал чубчик о вирусе, который уйдет "сам собой". В любом случае, Байден говорит, что до конца года проблема будет ликвидирована, хотя заявленные темпы говорят о том, что все должно случиться намного раньше. Ну и есть надежда на то, что все же будет проведен "разбор полетов" и дана оценка всем тем, кто преступно бездействуя, довел ситуацию в США до катастрофы.