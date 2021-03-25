Австрія посилює карантин: до магазину не пускатимуть без тесту на COVID-19

У федеральних землях Бургенланд, Нижня Австрія та Відень на сході Австрії з 1 до 6 квітня діятиме локдаун через зростання випадків зараження коронавірусом.

Відповідне рішення було ухвалено ввечері 24 березня за результатами консультацій очільників цих трьох земель й голови австрійського МОЗ. Про це пише Reuters.

Нові карантинні правила у цих регіонах передбачають цілодобове обмеження виходу з дому, яке нині діє по всій країні лише у вечірній та нічний час. Так, помешкання можна буде залишати тільки з визначених причин. Наприклад, на роботу, для купівлі продуктів, прогулянки на свіжому повітрі чи пробіжки, зустрічі тільки з однією, важливою у житті людиною. Стосується це зокрема й неділі, 4 квітня, коли в католицькій Австрії святкуватимуть Великдень.

Крім того, локдаун передбачає і закриття з 1 до 6 квітня магазинів, а також закладів сфери послуг, де передбачено фізичний контакт – перукарні, салони краси тощо. Працюватимуть у цей час лише супермаркети.

Коронавірус в Австрії Worldometers

А ось із 7 квітня, коли магазини знову запрацюють, зайти до них людина зможе лише за наявності негативного результату тесту на COVID-19. Раніше вимога щодо його надання діяла тільки під час відвідування закладів сфери послуг, де передбачається фізичний контакт. Хоча в Австрії, і насамперед у Відні, створено багато можливостей для безкоштовного тестування на коронавірус.

Також у Бургенланді, Нижній Австрії та Відні розширюється вимога щодо носіння масок типу FFP-2 – окрім супермаркетів і транспорту, тепер їх треба буде надягати у всіх закритих приміщеннях.

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