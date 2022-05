Украинские десантники успешно уничтожили оккупантов вместе с бронетехникой

Защитники Украины продолжают успешно ликвидировать российских оккупантов вместе с бронетехникой. Они буквально "зажаривают" врага, который пришел на их родную землю. Подробнее читайте по ссылке.

_Oboz_Core_ComponentRenderError Error: SyntaxError: Unexpected end of JSON input at /app/Obozrevatel.News.WebSite/src/commons/components/newsFullDisclaimer/newsFullDisclaimer.js:28:45 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)

[Error]