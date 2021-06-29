Земельная реформа, минимальная пенсия, добыча газа, – основные темы утреннего обзора новостей

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Действие моратория на продажу аграрной земли перестанет действовать уже на этой неделе. С 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины;

Минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж в связи с ростом прожиточного минимума также увеличится. С первого июля вырастут размеры надбавок, доплат, повышений, минимальных социальных выплат;

НАК "Нафтогаз Украины" готовится увеличить добычу природного газа, чтобы полностью обеспечить потребность украинской экономики в голубом топливе;