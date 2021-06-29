Земельная реформа, минимальная пенсия, добыча газа, – основные темы утреннего обзора новостей
Смотрите в выпуске:
Действие моратория на продажу аграрной земли перестанет действовать уже на этой неделе. С 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины;
Минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж в связи с ростом прожиточного минимума также увеличится. С первого июля вырастут размеры надбавок, доплат, повышений, минимальных социальных выплат;
НАК "Нафтогаз Украины" готовится увеличить добычу природного газа, чтобы полностью обеспечить потребность украинской экономики в голубом топливе;
Украина – Швеция. Игра 1/8 финала Евро-2020 состоится сегодня. Матч пройдёт на Арене Айброкс в Глазго (Шотландия). Начало в 22:00.
Видео дня