Зеленский в Вашингтоне, праздник Рош га-Шана приближается, заканчивается переходная модель выдачи больничных, – основные тезисы краткого обзора новостей

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начался официальный визит президента Украины в США. Сегодня и завтра Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне;

6 сентября Хасиды отметят наступление нового 5782 года по иудейскому календарю;

заканчивается переходная модель выдачи больничных. Отныне любое учреждение здравоохранения будет выдавать листки нетрудоспособности только через электронный реестр;