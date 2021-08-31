Зеленский в Вашингтоне, праздник Рош га-Шана приближается, заканчивается переходная модель выдачи больничных, – основные тезисы краткого обзора новостей
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начался официальный визит президента Украины в США. Сегодня и завтра Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне;
6 сентября Хасиды отметят наступление нового 5782 года по иудейскому календарю;
заканчивается переходная модель выдачи больничных. Отныне любое учреждение здравоохранения будет выдавать листки нетрудоспособности только через электронный реестр;
сегодня Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству будет осуществлен второй отбор победителей из числа кандидатов на получение кредита в рамках проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".
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