Ядерное оружие в Крыму, школа без дистанционки, красный код пожароопасности, – главные тезисы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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Подробнее смотрите следующее:

  • Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;

  • министр образования Сергей Шкарлет заявил, что с 1 сентября все школы в Украине заработают в очном формате;

  • в восточных регионах и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в ДСНС Украины.

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