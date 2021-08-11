Ядерное оружие в Крыму, школа без дистанционки, красный код пожароопасности, – главные тезисы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
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Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
министр образования Сергей Шкарлет заявил, что с 1 сентября все школы в Украине заработают в очном формате;
в восточных регионах и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в ДСНС Украины.