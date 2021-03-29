Выведенную из эксплуатации угольную электростанцию снесли 28-го марта

Obozrevatel Видео 11:00, 29.03.2021 Обновлено: 11:54, 29.03.2021

Выведенную из эксплуатации угольную электростанцию на севере Германии снесли 28 марта. Электростанция Steag в городе Люнен была введена в эксплуатацию в 1938 году.

Для подрыва было использовано 420 кг взрывчатки и пробурено 2100 скважин. В результате снесены 110-метровая градирня, 250-метровый дымоход и 70-метровая котельня.

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