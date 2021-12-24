Вторжение РФ на Рождество, форум "Большая стройка", сертификаты вакцинации изменят – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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– британский таблоид Daily Star пугает инсайдами о российском вторжении в Украину на католическое Рождество;

– 40 тысяч военных НАТО готовы защищать границы Украины от агрессора в случае российского вторжения;

– за 2021 год в Украине отремонтировано и построено 5100 километров дорог государственного значения, – Укравтодор;

– срок действия сертификатов вакцинации от коронавируса сократят! Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич;