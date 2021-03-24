ВОЗ: Отсутствие доступа бедных стран к вакцинам является моральным провалом а в Дании умер сотрудник больницы после AstraZeneca – коронавирусные хроники

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус раскритиковал богатые страны через неравное распределение вакцин от коронавируса.

Ограничительные меры в Германии продлены еще на 4 недели, на Пасху там будет действовать жесткий локдаун. Президент Литвы Гитанас Науседа публично привился вакциной британско-шведской компании AstraZeneca и призвал свой народ не тратить время, а пойти и получить свой укол. А вот в Дании умер сотрудник больницы после прививки этим же препаратом. Об этом подробнее - далее в материале.