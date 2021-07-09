Влияние пандемии на туристическую отрасль, домашний арест Медведчука, украинцы на ЧЕ-2021 по легкой атлетике, – основные темы краткого обзора новостей
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Европа не спешит открывать нам свои границы. В Министерстве иностранных дел надеются, что ЕС предоставит рекомендации упростить въезд для наших граждан до середины июля;
по данным ООН, из-за влияния пандемии на международный туризм мировая экономика в 2020 и 2021 годах потеряет больше 4 трлн долларов. А туристическая отрасль не восстановится до 2023 года;
Служба безопасности Украины завершает сегодня масштабные "контрдиверсионные операции" в рамках международных учений "Си Бриз-2021";
до 11 июля проходит Чемпионат Европы по легкой атлетике среди молодежи. Украина на молодежном первенстве континента представляют 58 спортсменов.
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