Влияние пандемии на туристическую отрасль, домашний арест Медведчука, украинцы на ЧЕ-2021 по легкой атлетике, – основные темы краткого обзора новостей

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Европа не спешит открывать нам свои границы. В Министерстве иностранных дел надеются, что ЕС предоставит рекомендации упростить въезд для наших граждан до середины июля;

по данным ООН, из-за влияния пандемии на международный туризм мировая экономика в 2020 и 2021 годах потеряет больше 4 трлн долларов. А туристическая отрасль не восстановится до 2023 года;

Служба безопасности Украины завершает сегодня масштабные "контрдиверсионные операции" в рамках международных учений "Си Бриз-2021";