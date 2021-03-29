Смертельная авария на Новоирпенской трассе

София Закревская Видео 20:29, 29.03.2021 Обновлено: 20:52, 29.03.2021

В понедельник, 29 марта, на Новоирпенской трассе, возле села Романовка Киевской области произошло смертельное ДТП. Автобус ритуальной службы столкнулся с автомобилем "Москвич" и опрокинулся на бок.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Сборная Украины на последних минутах упустила победу в отборе ЧМ-2022

Аксенов, который проходит в Раду после довыборов, организовывал "референдум ДНР" и имеет паспорт РФ, – Казанский

На Киевщине с разницей в неделю от COVID-19 умерли многодетные супруги

Пропагандистка РФ Стриженова упала в эфире передачи о Крыме и Голодоморе в Украине. Видео

Подозреваемого в погромах под ОП Сорда обвинили во лжи о "погибших" побратимах