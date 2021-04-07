В Киеве останавливали движение на синей ветке метро

Олег Тимченко Видео 11:28, 7.04.2021 Обновлено: 11:33, 7.04.2021

В Киеве в среду, 7 апреля, из-за технической неисправности поезда на станции "Лыбидская", временно останавливалось движение на синей ветке метро.

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