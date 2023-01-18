Очевидцы рассказали о падении вертолета в Броварах

В Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет, разбился вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, есть пострадавшие и погибшие, в частности дети.

Местные жители уточнили, что вертолет летел горящим, и, возможно, его хотели посадить на стадионе спортивной площадки. Подробности трагедии.