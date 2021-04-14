В Запорожье яму на дороге засыпали слепками челюстей, но потом "передумали". Видео

Дарья Дурова Видео 01:25, 15.04.2021 Обновлено: 01:25, 15.04.2021

В Запорожье яму на дороге залатали слепками челюстей, но после публикации в сети видео очевидца отремонтировали более привычным способом.

Источник кадров – Instagram-страница "Это Запорожье" (its_zp).

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