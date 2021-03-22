В Киеве начали отмывать здание Офиса президента

Obozrevatel Видео 17:12, 22.03.2021 Обновлено: 17:17, 22.03.2021

В столице начали первый этап отмывания фасада Офиса президента от надписей, которые оставили во время скандальных митингов 20 марта его участники.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Украина открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в Крыму

Путин начал резко "сдуваться"

Украинец отправил непобедимого боксера в убийственный нокаут на 2-й минуте боя. Видео

Украина открыла дело против 23 артистов из России: появились подробности

Беринчик нокаутом защитил чемпионский титул. Видео