В Канаде испытывают лекарства от коронавируса, а в Австрии открылись кафе и рестораны, – коронавирусные хроники
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Послы стран Европейского Союза разрешили въезд гражданам третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом объявил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. Совет также расширит список третьих стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, который будет основан на новых условиях.
Канадские ученые успешно провели первую фазу медицинских испытаний препарата против коронавируса. Его создали на основе клеток генетически модифицированных растений. Группа молекулярных биологов создала препарат, который представляет собой набор вирусоподобных частиц, сформированных из фрагментов оболочки вируса Covid-19. Вакцину ввели двум сотням добровольцев из Монреаля и Квебека в возрасте от 18 до 49 лет. Тяжелых побочных эффектов среди этой группы не обнаружили, только один доброволец пожаловался на сильную усталость после прививки.
Австрия ослабила карантин. По всей стране открылись кафе и рестораны. Владельцы заведений общественного питания настолько обрадовались концу локдауну, что вышли на работу в 5 утра. Первые рестораны в Вене открылась на набережной Дуная и в это время уже были посетители. Туда по случаю возобновления работы пришли много политиков и чиновников.