В Италии люди вышли протестовать против локдауна

Дарья Дурова Видео 23:32, 7.04.2021

В Риме (Италия) из-за строгого локдауна люди устроили акцию протеста. Произошли стычки с полицией и задержания.

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