В детсаду под Киевом произошел пожар: эвакуировали 150 человек

Юрий Сергиенко Видео 19:17, 31.03.2021 Обновлено: 19:33, 31.03.2021

В детском саду "Аленушка" в Украинке Киевской области 31 марта произошел пожар, из-за чего из здания пришлось эвакуировать почти 150 человек.

Его уже ликвидировали. Подробнее – читайте здесь.

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