Универсальная вакцина, множественное гражданство, бюджет-2022 – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

Смотрите в выпуске:

– ученые китайского Института вирусологии идентифицировали в крови человека антитело, с помощью которого можно создать универсальную вакцину против COVID-19;

– президент Украины Владимир Зеленский инициирует множественное гражданство. Законопроект определен президентом как неотложный;

– проект бюджета в сессионном зале ВРУ лично защищал Министр финансов Сергей Марченко;

– растаможить автомобиль через приложение "Дія" – уже реальность. Услуга в формате эксперимента доступна с сегодняшнего дня.