Универсальная вакцина, множественное гражданство, бюджет-2022 – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
Смотрите в выпуске:
– ученые китайского Института вирусологии идентифицировали в крови человека антитело, с помощью которого можно создать универсальную вакцину против COVID-19;
– президент Украины Владимир Зеленский инициирует множественное гражданство. Законопроект определен президентом как неотложный;
– проект бюджета в сессионном зале ВРУ лично защищал Министр финансов Сергей Марченко;
– растаможить автомобиль через приложение "Дія" – уже реальность. Услуга в формате эксперимента доступна с сегодняшнего дня.
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