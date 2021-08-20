Украинские COVID-сертификаты признали в ЕС, Зеленский сзывает СНБО, а в оборот входят новые памятные банкноты, – тезисы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
В выпуске узнаете о следующем:
ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении ДІЯ соответствуют европейским;
Зеленский сзывает СНБО Украины на внеплановое заседание;
в Ирпене Киевской области начался двухдневный Национальный студенческий форум;
к 30-летию Независимости Украины появились две новые памятные банкноты;
"Черноморские Игры" возвращаются.