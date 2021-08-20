Украинские COVID-сертификаты признали в ЕС, Зеленский сзывает СНБО, а в оборот входят новые памятные банкноты, – тезисы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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В выпуске узнаете о следующем:

  • ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении ДІЯ соответствуют европейским;

  • Зеленский сзывает СНБО Украины на внеплановое заседание;

  • в Ирпене Киевской области начался двухдневный Национальный студенческий форум;

  • к 30-летию Независимости Украины появились две новые памятные банкноты;

  • "Черноморские Игры" возвращаются.

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