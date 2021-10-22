Украина на адаптивном карантине, столичные школьники на каникулах, правительство отчиталось депутатам о выполнении плана вакцинации – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

Смотрите в выпуске:

– министр здравоохранения Виктор Ляшко с трибуны ВРУ озвучил неприятную новость, что COVID-19 может не исчезнуть никогда;

– течение 5 суток столица Украины рискует попасть в красную зону адаптивного карантина. А с 23 октября киевских школьников отправляют на каникулы;

– по состоянию на утро 22 октября в Украине с начала пандемии зафиксировано уже 2 725 385 новых случаев инфицирования коронавирусом;

Видео дня

– Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" отдают нуждающимся легковые автомобили абсолютно бесплатно;

– тренерский штаб сборной Украины по баскетболу определился с составом на два квалификационных поединка Евробаскета-2023.