Украина на адаптивном карантине, столичные школьники на каникулах, правительство отчиталось депутатам о выполнении плана вакцинации – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
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– министр здравоохранения Виктор Ляшко с трибуны ВРУ озвучил неприятную новость, что COVID-19 может не исчезнуть никогда;
– течение 5 суток столица Украины рискует попасть в красную зону адаптивного карантина. А с 23 октября киевских школьников отправляют на каникулы;
– по состоянию на утро 22 октября в Украине с начала пандемии зафиксировано уже 2 725 385 новых случаев инфицирования коронавирусом;
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– Министерство юстиции Украины вместе с Государственной исполнительной службой и ГП "СЕТАМ" отдают нуждающимся легковые автомобили абсолютно бесплатно;
– тренерский штаб сборной Украины по баскетболу определился с составом на два квалификационных поединка Евробаскета-2023.