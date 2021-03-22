Неадекватный водитель Uklon разбил машину. Видео 18+

Карина Бондаренко Видео 09:20, 22.03.2021 Обновлено: 10:49, 22.03.2021

В Киеве ночью, 22 марта, полиция задержала неадекватного водителя Uklon, который разбил свой автомобиль Volkswagen. На линию 102 сообщили киевляне, которые заметили, как машину крутило по дороге.

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