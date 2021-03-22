Неадекватный водитель Uklon разбил машину. Видео 18+

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В Киеве ночью 22 марта полиция задержала неадекватного водителя Uklon, который разбил свой автомобиль Volkswagen. На линию "102" сообщили киевляне, которые заметили, как машину крутило по дороге.

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