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Удар путина по ООН! ЗРК С-300 закрывает небо, Don't [email protected] With Ukraine – спел Барских, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

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Смотрите в выпуске:

  • ракетный удар по Киеву был атакой на безопасность генсека ООН, – Резников;

  • киевлян призывают не использовать собственное авто без необходимости;

  • россия снова обстреляла Сумщину, – сообщили об этом в Госпогранслужбе;

  • появилось видео взорванного моста под Мелитополем;

  • украинские войска получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров;

  • псевдоперевозчика, который обманул мариупольцев, разоблачила киберполиция;

  • Киев и Ирпень соединили водопроводом, – сообщили в КГГА;

  • Украинцев призывали не ходить на кладбища;

  • Одесса вводит затяжной комендантский час;

  • Don't [email protected] With Ukraine – Макс Барских презентовал новый трек.

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