Удар путина по ООН! ЗРК С-300 закрывает небо, Don't [email protected] With Ukraine – спел Барских, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка
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ракетный удар по Киеву был атакой на безопасность генсека ООН, – Резников;
киевлян призывают не использовать собственное авто без необходимости;
россия снова обстреляла Сумщину, – сообщили об этом в Госпогранслужбе;
появилось видео взорванного моста под Мелитополем;
украинские войска получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров;
псевдоперевозчика, который обманул мариупольцев, разоблачила киберполиция;
Киев и Ирпень соединили водопроводом, – сообщили в КГГА;
Украинцев призывали не ходить на кладбища;
Одесса вводит затяжной комендантский час;
Don't [email protected] With Ukraine – Макс Барских презентовал новый трек.