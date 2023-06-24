Колонна техники группы "Вагнер" уезжает из центра Ростова-на-Дону

В России в субботу, 24 июня, разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны страны-агрессора.Глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о намерениях "разобраться" с военным командованием государства-террориста и вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону. Там они окружили штаб Южного военного округа и ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию. Однако вечером Пригожин объявил, что возвращается в полевые лагеря.