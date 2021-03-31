В Ростовской области у границы с Украиной заметили военную авиацию

Юрий Сергиенко Видео 00:24, 1.04.2021 Обновлено: 00:54, 1.04.2021

В небе над Ростовской областью, у границ Украины, заметили военные вертолеты.

Также зафиксировано передвижение военной техники в сторону оккупированного Крыма.

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