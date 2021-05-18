Турция и Саудовская Аравия начинают постепенное ослабление карантина, Тайвань закрывает границы для иностранцев  – Коронавирусные хроники

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Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро подсветили призывами о необходимости прививок.

  • Турция начинает постепенное ослабление карантина. Комендантский час будет действовать с 9 вечера и до 5 утра. Поездки между городами разрешаться вне комендантского времени. Люди смогут путешествовать автобусом, самолетом или поездом между провинциями во время комендантского часа, но для междугородних поездок на частных транспортных средствах нужны специальные разрешения.

  • Ослабила каратнин и Саудовская Аравия. Впервые за год позволили своим вакцинированным гражданам оставлять королевство. В течение последних 14 месяцев им запрещали выезжать за границу. Считали, что международные поездки могут спровоцировать вспышку коронавируса внутри страны.

  • А вот Тайвань с 19 мая напротив закрывает границы для иностранцев. Таким образом будут бороится с коронавирусом - считают тамошние врачи.

  • Вакцины - спасают! Статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро подсветили призывами о необходимости прививок.

    Послание спроектировали английском и португальском. Чтобы гигантские буквы были видны издалека.

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