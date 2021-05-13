Три претендента на украинскую вакцину, отставка Максима Степанова и виртуальная Олимпиада – основные темы утреннего выпуска новостей
Основные темы утреннего выпуска новостей OBOZREVATEL:
Львовский Институт биологии и Институт биохимии им. О.В. Палладина получили финансирование на разработку собственных вакцин от COVID-19.
Отставка министра здравоохранения Максима Степанова и другие кадровые переназначения в правительстве – темы заседания парламентской фракции "Слуга народа", которое должно состояться сегодня.
Впервые в преддверии Олимпийских игр спортсменов вовлекли в серию виртуальных соревнований.
Подробнее в выпуске.