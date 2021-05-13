Три претендента на украинскую вакцину, отставка Максима Степанова и виртуальная Олимпиада – основные темы утреннего выпуска новостей

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Основные темы утреннего выпуска новостей OBOZREVATEL:

  • Львовский Институт биологии и Институт биохимии им. О.В. Палладина получили финансирование на разработку собственных вакцин от COVID-19.

  • Отставка министра здравоохранения Максима Степанова и другие кадровые переназначения в правительстве – темы заседания парламентской фракции "Слуга народа", которое должно состояться сегодня.

  • Впервые в преддверии Олимпийских игр спортсменов вовлекли в серию виртуальных соревнований.

Подробнее в выпуске.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
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