Море в Турции накрыли ''морские сопли''

Экологическая катастрофа назревает в регионе Мраморного и Черного морей. Все из-за так называемых "морских соплей" – слизи, которую выделяют морские организмы в жару.

Белая субстанция, которая похожа на пену, покрывает берег в районе Стамбула. Слизь образуется не только на поверхности моря, она опускается на глубины до 25-30 м, уничтожая все живое, так как перекрывает доступ к кислороду. Из-за этого гибнет рыба и крабы.

Также появились проблемы у кораблей и катеров – не все двигатели способны преодолеть сопротивление ''морских соплей''.